На этих улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана предоставил информацию о текущей ситуации на дорогах Баку.

Как сообщает 1news.az, в настоящее время заторы в движении транспорта наблюдаются на следующих участках:

1. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Тбилисский проспект, от станции метро «20 Января» в направлении центра города;

5. Проспект Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра;

6. Проспект Бабека, в направлении центра города;

7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра города;

9. Улица 28 Мая, на пересечении с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

14. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

15. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в направлении улицы академика Гасана Алиева;

16. Улица Диляры Алиевой, на пересечении с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова.