На этих улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана предоставил информацию о текущей ситуации на дорогах Баку.
Как сообщает 1news.az, в настоящее время заторы в движении транспорта наблюдаются на следующих участках:
1. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Тбилисский проспект, от станции метро «20 Января» в направлении центра города;
5. Проспект Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра;
6. Проспект Бабека, в направлении центра города;
7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра города;
9. Улица 28 Мая, на пересечении с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
14. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
15. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в направлении улицы академика Гасана Алиева;
16. Улица Диляры Алиевой, на пересечении с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова.