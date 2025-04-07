Тело рыбака, пропавшего в Лянкяране, доставлено из Ирана в Азербайджан - ФОТО

Тело рыбака, пропавшего без вести в Лянкаране, привезено из Ирана в Азербайджан и передано его семье.

Как сообщает АПА, тело рыбака, жителя села Сиявар Лянкяранского района, Махмуда Ибаева, будет похоронено на кладбище его родного села.

Ожидается доставка из Ирана в Азербайджан тела пропавшего в Лянкяране рыбака.

Отметим, что ранее распространилась информация о том, что тело Махмуда Ибаева было обнаружено рыбаками в Иране.

Напомним, что 13 января этого года рыбаки Махмуд Ибаев (1984 г.р.) и Назим Аббасов (1968 г.р.) пропали без вести.