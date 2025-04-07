Позиции Азербайджанской Армии подверглись интенсивному обстрелу с различных направлений

С вечера 6 апреля до 04:30 7 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Горисского района, района Гаракильсе, Басаркечярского, Кешишкендского, Товузгалинского и Чямбярякского районов, с перерывами подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.