Между станциями «Джафар Джаббарлы» и «Низами» построят тоннель

В рамках разделения «красной» и «зеленой» линий Бакинского метрополитена между станциями «Джафар Джаббарлы» и «Низами» будет построен тоннель протяженностью около 200 метров.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Акционерного общества Эмиль Ахмедов.

По его словам, реализация проекта начнется уже в этом году и позволит линиям функционировать независимо, повысив эффективность управления и качество перевозок.

Также планируется строительство дополнительного перехода между станциями «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы» для оптимизации пассажиропотока.

Ахмедов отметил, что одним из ключевых проектов станет строительство электродепо «Дарнагюль», которое обеспечит автономную работу «зеленой» линии.

«Вблизи станций «Низами» и «Джафар Джаббарлы» появятся две новые подстанции, а устаревшая тяговая подстанция «красной» линии будет модернизирована. После завершения проекта интервалы движения поездов сократятся до 2-х минут - на «красной» линии и до 2 минут 30 секунд - на «зеленой», - добавил Ахмедов.