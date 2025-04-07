Во Франции задержали трех радикалов, готовивших теракт со взрывчаткой

Три радикальных исламиста были задержаны на севере Франции по подозрению в подготовке теракта.

Как сообщает газета Le Parisien, при обыске у них обнаружили жилет с детонаторами.

Задержанным от 19 до 24 лет, они уроженцы коммун Лилль и Дюнкерк, расположенных на севере страны. Самый младший из них считается предводителем группы - он призывал сообщников через сообщения в мессенджере "утопить неверных в крови", прославлял террористические нападения, совершавшиеся ранее во Франции. Он также ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за угрозы в адрес француженки по имени Мила, которая подверглась сетевой травле вплоть до угроз смертью из-за публичных высказываний об исламе.

Кроме того, он записал клятву на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ и признана террористической ).

Задержать подозреваемых удалось после того, как родственник одного из них уведомил правоохранительные органы о своих подозрениях по поводу их намерений перейти к действиям. Французская полиция вместе с представителями Главного управления внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) провели в их домах обыски, в ходе которых выяснилось, что те изготавливали жилет со взрывчаткой: он был снаряжен простыми петардами, однако, как подозревают оперативники, молодые люди использовали их лишь в рамках эксперимента и на самом деле готовились заложить в него более мощные заряды. История интернет-поиска на их компьютерах содержала запросы об изготовлении мощного взрывчатого вещества.

Теперь следователям предстоит выяснить степень готовности потенциальных террористов к нападению и его предполагаемые сроки. В качестве целей радикалы обсуждали различные общественные места, включая молодежное общежитие на севере страны, ресторан, ночной клуб и некий объект, принадлежащий еврейской общине. Двое из задержанных заключены под стражу, третий отпущен под судебный надзор - пока что его могут привлечь к ответственности только за "несообщение о преступлении".

Источник: ТАСС