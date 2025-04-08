В Тавуше будет проведена демаркация и делимитация границы с Азербайджаном

В Тавушской области Армении 8-10 апреля будут проводиться работы по подрыву обезвреженных мин перед началом процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

Ранее премьер Никол Пашинян назвал успешным начавшийся процесс делимитации и демаркации в Тавушской области, в частности, близ села Киранц, граничащего с Азербайджаном.

30 августа 2024 года Баку и Иреван подписали положение (регламент) о совместной работе армянской и азербайджанской комиссий по делимитации и демаркации госграницы, 24 октября документ был ратифицирован обеими сторонами. Регламент предусматривает регулирование процессуальных вопросов между двумя странами после подписания договора о госгранице.

По итогам состоявшейся 16 января 2025 года встречи Комиссий по вопросам делимитации госграницы под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева стороны пришли к согласию начать работы по делимитации госграницы с северного участка – с района точки стыка границ Армении, Азербайджана и Грузии и далее в южном направлении – с севера на юг, до границы Армении и Азербайджана с Ираном.

Источник: Новости-Армения