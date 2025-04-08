В Азербайджане за день киберпреступники украли почти 67 тысяч манатов

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с участившимися случаями кибермошенничества.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники, зачастую действующие из-за рубежа, используют различные схемы обмана для хищения средств с банковских карт. Несмотря на постоянное изменение тактики мошенников в киберпространстве, их основной принцип остается прежним.

МВД настоятельно рекомендует гражданам игнорировать и блокировать любые подозрительные входящие звонки и сообщения, связанные с банковскими картами, особенно если они поступают из-за границы. Ни в коем случае нельзя отвечать на них и переходить по содержащимся в них сомнительным ссылкам, так как это может привести к потере денежных средств.

В сообщении подчеркивается, что только за 7 апреля жертвами киберпреступников стали несколько человек, которые в общей сложности лишились 66 997 манатов. Суммы похищенных средств варьируются от 50 до 17 451 маната.