Если США нападут на Иран, Москва Тегерану не поможет, заявили в МИД РФ

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном не является договором о военном союзе.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая в Госдуме.

«Поэтому в случае такого сценария (военного конфликта Ирана и США – ред.) Россия не обязана оказывать военную помощь», - акцентировал внимание замминистра.

Он добавил, что в договоре есть и другие статьи, касающиеся развития военно-технического сотрудничества и военного взаимодействия.

Госдума на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Документ был подписан в ходе визита президента Масуда Пезешкиана в РФ в январе. В марте президент России Владимир Путин внес договор в Госдуму.

В документе зафиксированы правовые рамки для развития сотрудничества двух стран на долгосрочную перспективу. Договор закрепляет статус РФ и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии

Источник: ТАСС