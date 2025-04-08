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В новых паспортах армян из Карабаха местом рождения указан Азербайджан

First News Media17:04 - Сегодня
В новых паспортах армян из Карабаха местом рождения указан Азербайджан

МВД Армении выступило с разъяснениями по вопросу о том, почему в паспортах карабахских армян в качестве места рождения указан Азербайджан.

В пресс-службе МВД Sputnik-Армения сообщили, что данные в документах указываются в соответствии со стандартами ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Причем, фиксируются географические единицы, указание которых считается приемлемым организацией.

«Соответственно, любая пометка, сделанная Службой миграции и гражданства МВД, которая не утверждена в рамках международного регулирования, может вызвать проблемы в пунктах пересечения границы», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается также, что в Службу миграции и гражданства МВД поступило множество подобных сообщений от органов пограничного контроля разных стран. Отмечается, что раньше подобные проблемы по возможности решались в рамках партнерского сотрудничества.

«В случае выдачи новых документов служба руководствуется исключительно международным стандартом», - заключили в МВД.

Ранее в армянском сегменте соцсетей обсуждался вопрос о том, что в новых паспортах карабахских армян местом рождения указан Азербайджан.

Источник: Sputnik-Армения

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