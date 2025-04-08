В доме торжеств «Mona Liza» выявлены серьёзные нарушения – ФОТО

Во время проверки, проведённой сотрудниками Агентства продовольственной безопасности (AQTA), в доме торжеств «Mona Liza», расположенном в Наримановском районе Баку и принадлежащем ООО «Avşarlar», был выявлен ряд серьёзных нарушений.

При осмотре кухни и помещения, где проводилось свадебное торжество, были обнаружены алкогольные напитки под товарным знаком «Oneqin» - различного объема, с признаками подделки, кустарного разлива и без документов, подтверждающих их качество и безопасность, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Агентство предотвратило реализацию этих напитков, а также отобрало образцы продукции для лабораторных исследований с целью установления показателей безопасности.

Также в ходе проверки в доме торжеств были обнаружены колбасные изделия с истекшим сроком годности, а также маринованные продукты и сыр без маркировки и сопроводительных документов.

Было установлено, что в заведении не соблюдаются санитарно-технические и санитарно-гигиенические требования: стенки и полки холодильников, в которых хранятся мясо, овощи и алкогольные напитки, а также крюки для подвешивания мяса подвержены коррозии; канализационные и водопроводные трубы в зонах приёма сырья, хранения и переработки мяса не изолированы; безалкогольные напитки размещены непосредственно под трубами; вентиляционная система отсутствует; в помещениях, где готовятся горячие блюда и хранятся сыпучие продукты, поврежден потолок; разделочные доски не очищаются должным образом; персонал не обеспечен раздевалкой и т.д.

В связи с выявленными фактами в отношении владельца заведения был составлен административный протокол и выданы обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений. Расследование продолжается.