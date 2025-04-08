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В Ханкенди состоялся 7-й Политический форум АДА на тему «К новому миропорядку»

First News Media18:30 - Сегодня
В Ханкенди состоялся 7-й Политический форум АДА на тему «К новому миропорядку»

8 апреля в Карабахском университете в Ханкенди состоялся 7-й Политический форум АДА на тему «К новому миропорядку», организованный совместно Университетом АДА и Центром анализа международных отношений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в форуме приняли участие более 80 международных экспертов и представителей аналитических центров из 44 стран.

На открытии форума выступили ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, проректор Университета АДА, депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, а также специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

На первой панели форума обсуждалась тема «Геополитические изменения и их влияние на региональный суверенитет». Модератором панели выступил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Выступившие затронули темы влияния изменений в мировом балансе сил на национальный суверенитет, поддержание стратегической стабильности в регионе и ответственное партнерство.

Вторая панель была посвящена теме «Новый миропорядок: ожидания от экономической трансформации и цифровой революции». Модератором панели выступил проректор Университета АДА и депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде. В ходе дискуссий обсуждались вопросы экономической независимости, влияния технологий на глобальное распределение власти и подходы к устойчивому развитию.

Участники форума оценили организацию мероприятия в городе Ханкенди как проявление того значения, которое Азербайджан придает открытому диалогу и международному сотрудничеству в своей политике восстановления и реинтеграции. Отмечалось, что такой подход приносит пользу не только физическому восстановлению Карабахского региона в постконфликтный период, но и его интеллектуальному и культурному развитию.

Мероприятие продолжилось обсуждениями вопросов глобальной энергетической безопасности, региональной торговли, цифровой экономики и управления природными ресурсами в рамках нового миропорядка.

После ознакомления с городом Ханкенди зарубежные гости отправились в Баку.

Форум продолжит работу в Баку 9 апреля.

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