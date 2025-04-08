Михаил Галузин встретился с Халафом Халафовым

8 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин встретился с представителем Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Халафом Халафовым, находящимся с рабочим визитом в Москве.

Как сообщил МИД РФ, на встрече подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую активную совместную работу по поступательному упрочению отношений Москвы и Баку в русле подписанной высшими руководителями двух государств Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года. Рассмотрены вопросы углубления политического диалога, наращивания торгово-экономического сотрудничества. Отдельное внимание уделено практическим аспектам российского культурно-гуманитарного и информационного присутствия в республике.

Констатирована важность совместной работы по обеспечению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в регионе Каспийского моря.

Встреча прошла в традиционной для отношений между двумя странами теплой и дружественной атмосфере.