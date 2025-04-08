Потерпевший: Наши медпункт, санитарные машины и врачи подвергались артиллерийским обстрелам – СУД НАД ВАРДАНЯНОМ - ФОТО

8 апреля был продолжен судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступление против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на открытом судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Судебный процесс продолжился допросом потерпевших.

Перед допросом судья Зейнал Агаев разъяснил потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем обвиняемый Рубен Варданян и защищавший его права адвокат Авраам Берман обратились в суд с апелляцией и заявили, что хотят повторно ознакомиться с протоколами судебного заседания.

Председательствовавший на заседании Зейнал Агаев сообщил, что будут вновь созданы условия для ознакомления с протоколами.

На заседании были допрошены потерпевшие лица в результате преступлений, совершенных после присоединения обвиняемого Рубена Варданяна в декабре 2020 года к преступной организации, совершившей многочисленные преступные деяния в ходе агрессивной войны, развязанной армянским государством, созданной при непосредственном руководстве и участии армянского государства, должностных лиц его государственных учреждений, вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, с помощью устных и письменных указаний, приказов и распоряжений, материально-технического и кадрового обеспечения, а также под его центральным руководством и строгим контролем, в целях нарушения внутреннего и международного права на территории Азербайджана и совершения военной агрессии против Азербайджана.

Потерпевший Вахид Алиев заявил, что не знаком с обвиняемым, он знает Р. Варданяна через социальные сети и СМИ. Он сообщил, что был ранен в результате обстрела во время военной провокации со стороны армянской армии, а несколько его товарищей погибли и получили различные ранения.

В своем заявлении потерпевший Анар Джалалов сообщил, что получил ранение в результате взрыва артиллерийского снаряда, выпущенного в ходе военной провокации вооруженных сил Армении. Он сообщил, что на момент инцидента был начальником штаба воинской части, и добавил: «С противоположного направления велся артиллерийский огонь. В это время некоторые из моих коллег по службе получили ранения, а некоторые погибли».

Кроме того, пострадавший заявил, что режим прекращения огня на Ходжавендском направлении часто нарушался, а противоборствующая сторона применяла все виды стрелкового оружия.

Отвечая на вопросы гособвинителя Фуада Мусаева, пострадавший Эмин Шахбазов в показаниях сообщил, что получил ранение в Агдаме.

Военнослужащий, получивший травму головы, рассказал, что его доставили в госпиталь, он даже не мог говорить и передавал свои пожелания врачам в письменной форме.

Свое ранение он описал так: «У противника было два поста. Когда они попытались совершить военную провокацию, мы ее предотвратили. Затем начался их артиллерийский обстрел. В результате я получил ранение. Лечился в разных госпиталях. Мое лечение продолжается до сих пор».

Потерпевший Хилал Гасанов, отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, заявил, что получил ранение при предотвращении военной провокации противника в направлении Агдере и сказал: «Противник совершил военную провокацию, сначала открыв артиллерийский огонь, затем попытался атаковать живой силой, но эта провокация была предотвращена. У нас были шехиды и раненые».

В своем заявлении потерпевший Замиг Хасратов сообщил, что получил ранение в результате минометного обстрела при предотвращении провокации противника.

Пострадавший Эльнур Гасанов, отвечая на вопросы гособвинителя Тараны Мамедовой, заявил, что получил многочисленные ранения в результате обстрела с армянской стороны. Он сообщил, что получил 3 пулевых ранения, из его тела было извлечено 70 осколков, и что в настоящее время в его теле находится более 30 осколков, и добавил: «В настоящее время я нахожусь на службе, продолжаю свою службу».

Потерпевший Фариз Манафов в своем показании также заявил, что знал обвиняемого по социальным сетям, отметил, что также получил телесные повреждения. Ф. Манафов подчеркнул, что в ходе инцидента противоположная сторона открыла огонь из крупнокалиберного оружия и артиллерии и сообщил: «Я служил командиром мотострелкового взвода в направлении села Чартаз Ходжавендского района. Со стороны противника часто происходили провокации. Они применяли крупнокалиберное оружие и артиллерию».

Он сказал, что 14 его сослуживцев получили ранения, а 2 солдата и 1 гизирь стали шехидами.

На судебном заседании были заслушаны показания потерпевших.

Один из потерпевших - бывший начальник медицинской службы N-ской воинской части Министерства обороны Акшин Балакишиев заявил: «В результате вражеской диверсии я был ранен артиллерийским огнем противника в тылу».

Он отметил, что мобильный медицинский пункт, в котором он служил, находился в 5-10 км от линии фронта, и несмотря на то, что пункт имел опознавательный знак медицинского учреждения (изображение красного полумесяца), по нему был открыт огонь: «У всех врачей и санитаров на рукавах была красная повязка. Кроме нашего медпункта, под артиллерийские удары противника попали и санитарные машины, и сами санитары, и врачи. То есть, были нарушены положения международной конвенции».

Потерпевший Габиль Гулиев в своих показаниях также сообщил о ранении и добавил: «Противник регулярно открывал огонь».

Потерпевший Фархад Тагиев сообщил, что при эвакуации раненых военнослужащих в Агдаме его санитарный автомобиль был обстрелян: «С трех сторон на автомобиле был изображен красный полумесяц. То есть, было очевидно, что машина используется для эвакуации раненых. Нашу машину поразила ракета. В результате я и четверо моих сослуживцев получили ранения».

Находившийся с ним в этой санитарной машине другой потерпевший - Фарид Зейналов подтвердил показания Ф. Тагиева. Он сообщил, что автомобиль был поражен управляемой ракетой.

Потерпевший Хиджран Султанов сообщил, что был ранен в Агдаме при отражении вражеской диверсии: «Я был командиром группы. Во время эвакуации наших боевых товарищей - раненых и погибших - враг пытался поразить санитарный автомобиль. Но они промахнулись. Стрелявший ошибся. Вряд ли бы использовали противотанковую ракету «Фагот» против двух человек. Основной снаряд упал в 10-15 метрах от нас. Нам повезло, что мы находились на пустом участке земли. К счастью, осколки нас не задели».

Потерпевший Руслан Гейдаров сообщил, что был ранен в правое плечо выстрелом из снайперской винтовки в Ходжавенде.

Другие потерпевшие - Наби Бабаев, Вугар Мамедов, Эмиль Набиев, Маир Зейналов, Сюбхан Алирзаев, Афран Кямилов, Тебриз Ахмедов, Джавидан Талыблы, Ниямеддин Аскеров, Гасан Гурбанов и другие в своих показаниях сообщили, что противник вел обстрел их позиций из различных видов оружия, в результате чего они получили ранения.

На судебном заседании были также оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Очередное заседание суда назначено на 15 апреля.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.