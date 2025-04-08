 Названа дата очередного заседания суда по уголовному делу Рубена Варданяна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Названа дата очередного заседания суда по уголовному делу Рубена Варданяна

First News Media22:40 - 08 / 04 / 2025
Названа дата очередного заседания суда по уголовному делу Рубена Варданяна

Как сообщалось, 8 апреля был продолжен судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

На открытом судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом, передает Trend.

Судебный процесс продолжился допросом потерпевших.

На судебном заседании были также оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Очередное заседание суда назначено на 15 апреля.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Поделиться:
196

Актуально

Общество

Потерпевший: Наши медпункт, санитарные машины и врачи подвергались ...

Общество

Национальное заявление Азербайджана прозвучало на сессии Исполнительного ...

Политика

Михаил Галузин встретился с Халафом Халафовым

Общество

Изменен порядок финансирования мер соцзащиты инвалидов войны и семей шехидов

Общество

Названа дата очередного заседания суда по уголовному делу Рубена Варданяна

Потерпевший: Наши медпункт, санитарные машины и врачи подвергались артиллерийским обстрелам – СУД НАД ВАРДАНЯНОМ - ФОТО

Макрон призвал Трампа пересмотреть пошлины на товары из ЕС

Национальное заявление Азербайджана прозвучало на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди и усиление ветра

Движение поездов между станциями «28 Мая» и «Дарнагюль» бакинского метро будет приостановлено

Частично закроется одна из самых оживленных станций Бакметрополитена

Названы районы Баку, где будут проводиться работы по переселению и благоустройству

Последние новости

Испания теряет рынок США из-за пошлин Трампа

Сегодня, 00:00

Азербайджанская шахматистка удерживает позиции в первой десятке ЧЕ

08 / 04 / 2025, 23:40

Вашингтон готов усилить санкции против Тегерана

08 / 04 / 2025, 23:20

Команда Азербайджана по таэквондо завоевала 6 медалей на Гимназиаде в Сербии - ФОТО

08 / 04 / 2025, 23:00

Названа дата очередного заседания суда по уголовному делу Рубена Варданяна

08 / 04 / 2025, 22:40

Потерпевший: Наши медпункт, санитарные машины и врачи подвергались артиллерийским обстрелам – СУД НАД ВАРДАНЯНОМ - ФОТО

08 / 04 / 2025, 22:21

Макрон призвал Трампа пересмотреть пошлины на товары из ЕС

08 / 04 / 2025, 22:00

Посол: Армения в период оккупации установила на азербайджанских землях cвыше 1,5 миллиона мин

08 / 04 / 2025, 21:40

Два азербайджанских борца взяли бронзу чемпионата Европы в Словакии - ОБНОВЛЕНО

08 / 04 / 2025, 21:20

Национальное заявление Азербайджана прозвучало на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО

08 / 04 / 2025, 21:00

Михаил Галузин встретился с Халафом Халафовым

08 / 04 / 2025, 20:45

В Азербайджанской армии проведены тактические учения с боевой стрельбой

08 / 04 / 2025, 20:30

Робби Уильямс переболел болезнью пиратов 17-го века

08 / 04 / 2025, 20:15

В двух столичных районах будет приостановлена подача газа

08 / 04 / 2025, 20:00

Кямран Алиев попрощался с Ханларом Велиевым - ФОТО

08 / 04 / 2025, 19:45

Восточный Зангезур и Нахчыван свяжет линия электропередачи через Иран

08 / 04 / 2025, 19:30

Изменен порядок финансирования мер соцзащиты инвалидов войны и семей шехидов

08 / 04 / 2025, 19:15

В Ханкенди обсуждены вопросы геополитических изменений и их влияние на региональный суверенитет - ФОТО

08 / 04 / 2025, 19:00

В Карабахском университете обсужден новый мировой порядок и ожидания от цифровой революции - ФОТО

08 / 04 / 2025, 18:50

В Ханкенди состоялся 7-й Политический форум АДА на тему «К новому миропорядку»

08 / 04 / 2025, 18:30
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50