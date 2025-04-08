Как онлайн-казино заманивают граждан в ловушку: От быстрых выигрышей к крупным потерям

В последнее время значительно возросла популярность незаконных онлайн-казино, активно рекламируемых через соцсети и мессенджеры.

Организаторы этих азартных игр обещают быстрые деньги, но на самом деле это часто приводит к огромным финансовым потерям, серьезным психологическим проблемам и юридическим последствиям. Большинство таких каналов работает без какой-либо официальной регистрации и контроля.

Реальность такова, что эти сайты продолжают заманивать все больше людей. IT-специалист Эльвин Аббасов предупреждает, что предоставление данных банковских карт на таких платформах представляет большую опасность.

«Гражданам следует помнить, что участие в азартных играх через мессенджеры или сайты означает, что данные их карт уже попали в чужие руки, что повышает риск стать жертвами мошенничества», — отметил он.

В Министерстве внутренних дел добавили, что в ответ на поступившую информацию полиция принимает меры для пресечения деятельности этих незаконных игроков.

«Еще раз настоятельно призываем граждан воздерживаться от участия в незаконных азартных играх, проводимых в соцсетях», — заявили в ведомстве.

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