СМИ Турции и ТРСК широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева в Университете ADA

Ведущие органы СМИ Турции и Турецкой Республики Северного Кипра широко осветили выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на прошедшем в Университете АДА международном форуме «К новому миропорядку».

Информационные агентства, газеты, телеканалы и новостные сайты двух братских стран информировали многомиллионную аудиторию о позиции Президента Азербайджана по актуальным вопросам международной и региональной повестки, приведены выдержки из заявлений главы нашего государства.

Особый акцент был сделан на высказываниях главы Азербайджанского государства о готовности к поддержке ТРСК и нерушимости союзничества Баку и Анкары.

Уделено внимание позиции Президента Ильхама Алиева о перспективах мира с Арменией, конфликте между Киевом и Москвой, отношениях Турции и Израиля, ситуации в Сирии.

Источник: АЗЕРТАДЖ