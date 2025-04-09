Была расследована жалоба на загрязнение кирпичным заводом атмосферы

Сотрудник 4-го регионального управления экологии и природных ресурсов провели расследование по факту жалобу на выбросы отходов в атмосферу и незаконные земляные работы при эксплуатации кирпичного завода, расположенного в селе Гобу Абшеронского района.

Об этом сообщил начальник управления Асиф Маджидов.

«В ходе проведенных совместно с Госагентством по использованию минерального сырья расследования и мониторинга установлено, что действующее на данной территории предприятие имеет право пользования недрами для производства кирпича на основании соответствующего акта и нормативных документов в сфере экологии и сверхнормативных выбросов в атмосферу не осуществляет. При этом установлено, что расположенное на земельном участке промышленного назначения предприятие функционирует на основании соответствующих документов с 2005 года, а в информации, предоставленной исполнительными органами, говорится, что жилые дома вокруг предприятия были построены позднее и без соблюдения требований санитарно-защитной зоны», - сказал он.

А.Маджидов также отметил, что в ходе мониторинга и разбирательства, проведенного на кирпичном заводе 27 августа 2024 года, было установлено, что на нем не установлен газопылеуловитель. По факту в отношении исполнительного директора компании Маджида Мамедова был составлен протокол, он был оштрафован на 2000 манатов. Ему было выдано экологическое требование на установку газопылеуловителя, которое было им исполнено.