Суд вынес приговор убийце Иосифа и Людмилы Ткач — пожизненно

Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Ислама Хадиева, обвиняемого в преднамеренном убийстве в Баку актера Русского драматического театра и его супруги.

Как сообщает Report, на процессе, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Тагиева, был оглашён приговор.

Согласно приговору, обвиняемый приговорён к пожизненному лишению свободы.

Напомним, что инцидент произошёл 22 октября прошлого года в Насиминском районе Баку.

Согласно обвинению, 51-летний Ислам Хадиев с корыстной целью убил в 85-летнего Иосифа Ткача и его супругу, 80-летнюю Людмилу Ткач, в их собственном доме.

Он был обвинён по статьям 120.2.5 и 120.2.7 Уголовного кодекса Азербайджана (умышленное убийство двух или более лиц с корыстной целью).

Отметим, что Иосиф Ткач на протяжении многих лет служил актером в Русском драматическом театре. Его супруга Людмила Ткач занималась педагогической деятельностью и в 2015 году указом Президента была удостоена почётного звания «Заслуженный учитель».