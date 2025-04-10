Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Молдовы

10 апреля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находившимся с визитом в нашей стране заместителем премьер-министра – министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Владимиром Болей.

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой.

Подчеркнуто значение предстоящего в Баку 6-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Молдова с точки зрения расширения взаимовыгодных связей между двумя странами.

Обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в торговой, инвестиционной, нефтегазовой, транспортной, сельскохозяйственной, гуманитарной сферах, в области зеленой энергетики и многих других направлениях.

Во встрече также участвовали министр сельского хозяйства Азербайджана и сопредседатель Совместной межправительственной комиссии Меджнун Мамедов.