Главы МИД Азербайджана, Грузии и Армении на форуме в Анталье примут участие в дискуссиях о развитии Южного Кавказа

В рамках Дипломатического форума в Анталье пройдет панельная дискуссия на тему "Вызовы и возможности для регионального сотрудничества на Южном Кавказе".

Как сообщает Report, мероприятие состоится в субботу, 12 апреля.

В дискуссиях примут участие министры иностранных дел Азербайджана, Грузии и Армении - Джейхун Байрамов, Мака Бочоришвили и Арарат Мирзоян.

Ожидается, что участники дискуссии обсудят текущие процессы на Южном Кавказе, уделив внимание как перспективам, так и существующим препятствиям на пути регионального сотрудничества.

Особое внимание планируется уделить вопросам устойчивого и инклюзивного развития региона в условиях глобальной нестабильности.