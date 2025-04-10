Главы МИД Азербайджана, Грузии и Армении на форуме в Анталье примут участие в дискуссиях о развитии Южного Кавказа
В рамках Дипломатического форума в Анталье пройдет панельная дискуссия на тему "Вызовы и возможности для регионального сотрудничества на Южном Кавказе".
Как сообщает Report, мероприятие состоится в субботу, 12 апреля.
В дискуссиях примут участие министры иностранных дел Азербайджана, Грузии и Армении - Джейхун Байрамов, Мака Бочоришвили и Арарат Мирзоян.
Ожидается, что участники дискуссии обсудят текущие процессы на Южном Кавказе, уделив внимание как перспективам, так и существующим препятствиям на пути регионального сотрудничества.
Особое внимание планируется уделить вопросам устойчивого и инклюзивного развития региона в условиях глобальной нестабильности.
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