В Сальяне пресечена продажа партии поддельного алкоголя - ФОТО

В Сальянском районе Азербайджана сотрудники Агентства по безопасности пищевых продуктов (АБПП) провели внеплановую проверку в магазине "Ay Store", расположенном на 60-м километре автомагистрали Алят-Астара.

В ходе рейда, проведенного в торговой точке, принадлежащей Сулейманову Сархану Гурбанали оглу, была обнаружена партия контрафактной алкогольной продукции.

Как сообщили в АБПП, в магазине было выявлено и изъято 8 литровых, 3 объемом 0,7 литра и 8 поллитровых бутылок поддельного спиртного напитка под известной торговой маркой "Platinum Vısota", передает 1news.az.

С обнаруженной продукции были взяты образцы для проведения лабораторных экспертиз, которые подтвердят подлинность изъятого алкоголя.

По факту в отношении физического лица был составлен административный протокол, а продажа поддельных спиртных напитков предотвращена. Расследование продолжается.