Международная конференция «Христианство в Азербайджане: история и современность», посвященная наследию Кавказской Албании и с успехом прошедшая накануне в стенах авторитетного Ватиканского Григорианского Папского Университета Святого Престола, вызвала предсказуемо бурную и совершенно безосновательную реакцию со стороны маргинальной армянской организации «Monument Watch».

Вместо того, чтобы приветствовать академический диалог и углубленное изучение богатейшего культурного наследия региона, эта структура в очередной раз прибегла к избитой тактике диффамации Азербайджана, голословно обвиняя его в «стирании» истории. Подобные безосновательные заявления не выдерживают столкновения с фактами и лишь демонстрируют хроническое нежелание армянской стороны признавать исторические реалии и участвовать в конструктивном диалоге.

Вызывает недоумение возмущение «Monument Watch» по поводу того, что армянские «арменоведческие организации» не были заблаговременно уведомлены о международном научном мероприятии, собравшем десятки авторитетных специалистов из Южной Кореи, России, Польши, Италии, Грузии, Германии, Франции, Канады, США и Литвы. Научная конференция по определению является площадкой для обмена мнениями между исследователями из разных стран и с различными научными подходами. А попытка представить участие ученых из Турции, Казахстана, Узбекистана и других государств как некую «мобилизацию» с целью «стирания» армянской истории является не чем иным, как проявлением глубоко укоренившейся паранойи и патологического неприятия объективной картины прошлого.

«Monument Watch» продолжает упорно настаивать на том, что древние албанские христианские храмы, такие как Агоглан, Генджесер и Худавенг, являются «однозначно армянскими памятниками» Амарас, Гандзасар и Дадиванк.

Однако историческая наука давно доказала несостоятельность подобных претензий, которые базируются исключительно на субъективных и тенденциозных интерпретациях ангажированных организаций, подобных «Monument Watch».

Особую иронию вызывает возмущение армянской стороны на фоне того неоспоримого факта, что Азербайджан, в отличие от моноэтнической Армении, является многонациональным и многоконфессиональным государством, которое по праву гордится своим уникальным культурным разнообразием и атмосферой взаимного уважения и толерантности. Азербайджан – это страна, где в условиях стабильности и взаимопонимания веками проживают представители десятков этносов и религиозных конфессий. Евреи, русские, лезгины, таты, талыши, удины, а также мусульмане, христиане и иудеи не только свободно сохраняют свои религиозные и культурные традиции, но и получают всестороннюю государственную поддержку в этом.

Эта уникальная модель мирного сосуществования получила широкое признание на международном уровне.

Ряд авторитетных организаций, осуществляющих мониторинг религиозной свободы, включая Государственный департамент США, Организацию Объединенных Наций и многочисленные международные неправительственные организации, неоднократно подтверждали высокий уровень свободы вероисповедания и уважения к религиозному многообразию, который обеспечен в Азербайджане.

Более того, голословные утверждения о якобы имеющем место «стирании армянских следов» в Азербайджане с легкостью опровергаются самим фактом бережного сохранения и государственной охраны армянской церкви Святой Богородицы, расположенной в самом центре Баку. Несмотря на многолетнюю напряженность в отношениях между двумя государствами, Азербайджан не только сохранил этот храм, но и обеспечивает его защиту как важный культурный и исторический памятник. Этот наглядный пример уважительного отношения к культурному наследию армянского народа является убедительным свидетельством несостоятельности лживых обвинений со стороны «Monument Watch». В то же время Азербайджан последовательно реализует программы по восстановлению древних албанских церквей, которые в период армянской оккупации подверглись вандализму и попыткам арменизации, возвращая им их первозданный исторический облик.

Клеветнические обвинения в адрес Азербайджана являются классическим примером попытки «переложить вину». Уж кому-кому, но не Армении, чья тридцатилетняя оккупация азербайджанских территорий ознаменовалась актами варварского уничтожения десятков азербайджанских мечетей, осквернением сохранившихся религиозных сооружений и циничным использованием их в качестве военных объектов, рассуждать об уничтожении религиозных храмов и памятников. Согласно многочисленным свидетельствам азербайджанских источников и международных наблюдателей, десятки мечетей на оккупированных территориях были полностью разрушены или превращены в свинарники, склады и военные посты.

Печально известным примером является мечеть в Агдаме, где армянские оккупанты содержали скот, грубо попирая религиозные чувства миллионов мусульман.

Эти вопиющие факты вандализма, задокументированные авторитетными международными организациями, являются неопровержимым свидетельством глубочайшего неуважения к культурному и религиозному наследию.

Еще одно яркое свидетельство – горькая судьба азербайджанских мечетей в городе Иреван.

В Иреване было, по одним данным, 10, по другим - 6 древних азербайджанских мечетей. Но, увы, сейчас почти всех этих иреванских мечетей нет – они разрушены армянскими вандалами. В частности, мечеть Раджаб-паша была снесена в 20-х годах ХХ века, Демирбулагская – в конце ХХ века, многие мечети – в 30-х годах. Относительно цела только Гёй-мечеть – относительно, потому что с помощью Ирана её отреставрировали и теперь выдают за персидскую мечеть!

В отличие от Армении, для Азербайджана толерантность – это не пустой лозунг, а фундаментальный принцип государственной политики и повседневной жизни общества. Азербайджан не просто декларирует свою приверженность идеям мультикультурализма и веротерпимости – он последовательно демонстрирует это на практике. Деятельность Бакинского международного центра мультикультурализма, регулярное проведение Всемирного форума по межкультурному диалогу и активное участие азербайджанских представителей в различных глобальных платформах религиозного и культурного сотрудничества являются яркими свидетельствами этой последовательной политики, а не пустой имитации.

Конференция в Ватикане стала еще одной важной площадкой для демонстрации этой реальности и углубленного изучения богатого христианского наследия Азербайджана, которое является неотъемлемой частью его многовековой истории.

Вместо того, чтобы безосновательно критиковать Азербайджан, армянской стороне следовало бы, наконец, заняться самоанализом – признать факты варварского разрушения культурных и религиозных памятников на оккупированных территориях Карабаха, отказаться от фальсификации истории и вступить в честный и конструктивный диалог. Азербайджан, в отличие от своих оппонентов, продолжает оставаться убедительным примером того, как в одном обществе могут мирно и плодотворно сосуществовать различные религии и культуры.

Таким образом, истеричная реакция маргинальной организации «Monument Watch» на успешную научную конференцию в Ватикане представляет собой очередную бесплодную попытку безосновательно очернить международный имидж Азербайджана. Эти усилия обречены на провал, поскольку базируются на лжи и полном игнорировании очевидных фактов, свидетельствующих о бережном отношении Азербайджана к своему богатому и многообразному культурному наследию и атмосфере межконфессионального мира.