В TƏBİB прокомментировали протесты стоматологов

В ряде регионов превышение реальной потребности в стоматологах привело к возникновению дополнительной финансовой нагрузки.

Исследования показывают, что материальные ресурсы, затрачиваемые на оказание стоматологических услуг (расходы на заработную плату персонала, содержание оборудования, лекарства и расходные материалы, коммунальные услуги и т.д.), превышают финансовые доходы, получаемые от этой деятельности.

Об этом сообщили в TƏBİB (Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi) в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что продолжение оказания стоматологических услуг в прежних объемах в нынешних условиях считается экономически неэффективным, в связи с чем возникла необходимость в проведении дополнительных мер по оптимизации в данной сфере.

В ведомстве подчеркнули, что медицинские учреждения, находящиеся в подчинении TƏBİB, обеспечивают бесплатное оказание медицинских услуг застрахованным лицам в рамках «Пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию», утвержденного постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №5 от 10 января 2020 года:

«Наряду с этим, согласно статье 10.3 Закона «Об охране здоровья населения» и подпункту 3.1.7 Устава TƏBİB, утвержденного указом Президента Азербайджана №2130 от 1 мая 2023 года, тарифы на медицинские услуги, не входящие в Пакет услуг и оказываемые государственными медучреждениями населению на платной основе, а также тарифы для лиц, не считающихся застрахованными, регулируются соответствующими решениями Наблюдательного совета TƏBİB.

Большинство стоматологических услуг (149 наименований) не входит в обеспечение обязательного медицинского страхования и осуществляется исключительно на платной основе. Тарифы на эти услуги были утверждены решением Наблюдательного совета TƏBİB №18-1/17-Q/2025 от 21 июля 2025 года.

В ходе масштабного анализа, проведенного в последнее время с целью организации стоматологических услуг и повышения прозрачности, были изучены объемы услуг, рабочая нагрузка и показатели реальной потребности в стоматологах в различных регионах. В результате было установлено, что предложение некоторых стоматологических услуг превышает фактический спрос, существующие ресурсы используются неэффективно, а из-за неполного оформления платежей в безналичном порядке сократились бюджетные поступления».

«Дополнительно отмечаем, что согласно пункту «ə» статьи 11 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, изменение условий труда, а также сокращение численности работников или штата является одним из прав работодателя. Согласно пункту «b» статьи 70 того же Кодекса, сокращение численности или штата работников считается основанием для расторжения трудового договора.

С учетом вышеизложенного сообщаем, что в соответствии с проведенным анализом и финансово-экономическим обоснованием, процесс оптимизации численности (штатов) стоматологов в подведомственных медучреждениях TƏBİB, включая сокращение, обеспечивается при строгом соблюдении требований трудового законодательства».

Отметим, что стоматологи, работающие в районах, провели акцию протеста перед зданием TƏBİB против сокращений. Около ста стоматологов из сел и районов прибыли в Баку для участия в акции.