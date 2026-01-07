Национальный Форум НПО Азербайджана направил открытое письмо послу России в Азербайджане

Национальный Форум НПО Азербайджана направил открытое письмо послу Российской Федерации в Азербайджане Михаилу Евдокимову.

Как передает АПА, в письме говорится:

"Мы, представители Национального форума НПО Азербайджана, объединяющего в своих рядах сотни азербайджанских НПО, обращаемся к вам в связи с обнародованным в СМИ письмом председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в адрес Генерального прокурора Азербайджана относительно инцидента с самолетом AZAL.

В то время как азербайджанская общественность ожидает, что следственные органы России установят виновных в инциденте с самолетом авиакомпании AZAL, сбитым 25 декабря 2024 года над городом Грозный ракетами, выпущенными из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», и вынесут им самое суровое наказание, заявление Александра Бастрыкина о прекращении данного уголовного дела является непонятным и неприемлемым.

Утверждение о том, что самолет якобы не смог совершить посадку в Грозном из-за неблагоприятных погодных условий и игнорирование всех фото- и видео доказательств означает попытку оставить трагедию, повлекшую ранения и смерть невинных людей, безнаказанной, и фактически поощряет тех, кто открыл по ним огонь. Азербайджанская общественность встречает это с глубоким возмущением и отвергает подобную трактовку.

Кровавый инцидент, который Александр Бастрыкин пытается замять, является вопросом чести для азербайджанского народа. Мы не будем молчать. Если российская сторона полагает, что принесением извинений Азербайджану вопрос исчерпан, она в корне ошибается. Факт кровавого преступления должен быть признан, каждый из виновных должен быть привлечен к уголовной ответственности, а азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должна быть выплачена компенсация. Только этого требуют международная практика и общепринятые этические нормы.

Атака на гражданский самолет и тот факт, что он был сбит, является грубым нарушением Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. Письмо Бастрыкина прямо противоречит положениям этой Конвенции, в особенности Приложению №13 («Расследование авиационных происшествий и инцидентов»). Эту трагедию нельзя замалчивать — напротив, необходимо принять все меры для проведения исчерпывающего расследования того, как и почему был сбит самолет.

Суть письма Александра Бастрыкина явно расходится с позицией, озвученной президентом России Владимиром Путиным по данному вопросу, и фактически является правовой и политической провокацией, рассчитанной на уклонение от ответственности. 9 октября 2025 года в Душанбе Владимир Путин признал наличие технических неисправностей в системе ПВО России вследствие чего самолет компании AZAL был сбит и заявил, что российская сторона сделает всё необходимое для выплаты компенсаций, как того требуют подобные трагические ситуации, а действиям всех должностных лиц будет дана правовая оценка.

Господин посол, ответьте нам: кто выражает официальную позицию России в этом вопросе — президент Владимир Путин или председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин?

Мы ожидаем, что вы примете у себя членов правления Национального форума НПО Азербайджана и ответите на наш вопрос".