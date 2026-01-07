Стала известна причина смерти Брижит Бардо

28 декабря 2025 года легендарная французская актриса Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни.

Как сообщает журнал Paris Match, причиной смерти кинозвезды стало онкологическое заболевание - эту информацию изданию подтвердил супруг актрисы, бизнесмен Бернар д’Ормаль.

По его словам, состояние Б.Бардо заметно ухудшилось после двух операций, проведённых в рамках лечения рака, а также из-за постоянных болей в спине.

Paris Match также приводит слова д’Ормаля о том, что в последние месяцы актриса неоднократно признавалась, что очень устала, испытывая серьёзные физические боли.

Также отмечается, что последние недели жизни Брижит Бардо провела у себя дома в Сен-Тропе - рядом с мужем и своими домашними животными.

