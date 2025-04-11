Пострадавшая жительница Ханкенди: Нам не продавали хлеб

На продолжившемся 11 апреля в Бакинском военном суде судебном процессе пострадавшая Земфира Аббасова дала показания и ответила на вопросы государственных обвинителей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, З. Аббасова, проживавшая в городе Ханкенди, рассказала, что с началом «движения Миацум» азербайджанцы не могли выходить из домов: «Хотя для армян были созданы очень хорошие условия и они были обеспечены всем необходимым, нас унижали, оказывали давление. Они врывались в наши дома, грабили, разрушали, уничтожали наше имущество - разрезали его в форме креста. Мы не могли выйти на улицу - нас забрасывали камнями. Нам даже не продавали хлеб. В то время я работала в управлении железной дороги. Они врывались в это управление, совершая различные беззакония. Постоянно говорили: «Тюркам не место здесь, они должны уйти», «Тюрки должны быть уничтожены». Они требовали, чтобы тюрки ушли, а армяне вселялись в наши дома».

Напомним, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях.