1552 проекта подано на IX конкурс грантов на развитие и инновации в образовании

Завершился прием проектных заявок на IX конкурс грантов на развитие и инновации в образовании. Всего на конкурс было подано 1552 проекта. Из представленных проектов 54 (3%) были представлены общеобразовательными учреждениями, а 1498 (97%) — отдельными педагогами.

676 (44%) действующих участников конкурса участвуют в этом процессе впервые. Из них 18 заявок подано на конкурс в номинации «Общеобразовательные учреждения», а 658 заявок — в номинации «Индивидуальные проекты». Наибольшее количество проектных предложений поступило из Баку, Гянджи и Агстафы.

Следует отметить, что вся информация о ходе IX грантового конкурса будет регулярно размещаться на официальном сайте Министерства науки и образования.