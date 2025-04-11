В Нахчыване при пожаре в частном доме погиб человек
В Нахчыване произошёл пожар в частном жилом доме.
Как сообщает AПА,по вызову на место происшествия немедленно были направлены силы местного подразделения Государственной службы пожарной охраны. В результате пожара в одноэтажном 1-комнатном жилом доме общей площадью 28 м² сгорел спальный гарнитур на 4 м², остальная часть жилплощади была защищена от огня.
Во время пожара погиб хозяин дома Гусейнов Вели Шугейиб оглу, 1969 года рождения.
По факту происшествия проводится расследование.
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