Азербайджанский бренд CHELEBI покоряет Миланскую неделю дизайна - ФОТО

На Неделе дизайна в Милане среди калейдоскопа экспозиций именно CHELEBI стал тем самым брендом, о котором говорили - с интересом, с уважением и, признаемся, с восхищением.

В рамках Alcova - одного из самых ярких и свободных по духу событий недели - бренд представил свою новую коллекцию PLAITE, ставшую результатом сотрудничества известной азербайджанской художницы и основательницы CHELEBI Аиды Махмудовой с испанским дизайнером Наталией Ортегой (Worn Studio).

Их творческий диалог раскрылся в удивительно тактильных, живых предметах - вазах, ложках, декоративных формах, выполненных вручную из керамики, дерева, стекла и кожи ручной выделки.

Экспозиция разместилась в исторической Villa Borsani, и этот выбор оказался почти хореографическим - строгая геометрия ретро-модернизма стала идеальной сценой для объектов, где природная теплота материалов обнимает архитектуру, а плетёные детали словно дышат внутри пространства. Плетение - ключевой мотив коллекции - превращается здесь в язык. Язык, с помощью которого Восток говорит с Западом, ремесло - с искусством, а традиция - с будущим.

В производстве коллекции приняли участие 15 мастерских, и каждое изделие несёт в себе частицу живого труда, памяти, внимания. Это не просто декор - это скульптуры, это артефакты, которые хочется рассматривать, трогать, хранить.

Что особенно тронуло - это отклик. Коллекция PLAITE вызвала неподдельный интерес у коллекционеров, архитекторов, арт-критиков и кураторов со всего мира. В залах виллы не смолкал шёпот восхищения, и многие гости возвращались к экспозиции снова и снова, чтобы рассмотреть детали, почувствовать замысел, прожить момент.

Именно PLAITE была отмечена как самый выразительный дебют Миланской недели дизайна этого года - заслуженное признание для проекта, который объединил глубокое знание ремесла и тонкость художественного высказывания.

CHELEBI на Alcova - это не просто эстетическая удача, а важный шаг не только для самого бренда, но и для репрезентации современного азербайджанского дизайна на мировой арене. Это история о том, как культурные коды обретают новую форму - уверенную, точную, выразительную.

CHELEBI продолжает своё движение - с уважением к наследию и смелым взглядом в будущее, являясь брендом, говорящим о традициях языком XXI века и делающим это утончённо, современно и невероятно красиво.