SOCAR выделила АФФА 13 млн манатов на 2024 год

Обнародован объем средств, выделенных Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) на 2024 год Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), являющейся главным спонсором АФФА с 2003 года.

Об этом говорится в отчете АФФА.

В 2024 году SOCAR выделила АФФА 13 млн манатов на содержание АФФА, национальных сборных, стадионов, находящихся на балансе АФФА, финансирование федераций и членов АФФА, развитие детского и юношеского футбола, организацию мужских и женских лиг для разных возрастных групп, развитие массового футбола, реализацию турниров, международных и других проектов.

Источник: Report