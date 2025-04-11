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SOCAR выделила АФФА 13 млн манатов на 2024 год

First News Media10:48 - Сегодня
SOCAR выделила АФФА 13 млн манатов на 2024 год

Обнародован объем средств, выделенных Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) на 2024 год Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), являющейся главным спонсором АФФА с 2003 года.

Об этом говорится в отчете АФФА.

В 2024 году SOCAR выделила АФФА 13 млн манатов на содержание АФФА, национальных сборных, стадионов, находящихся на балансе АФФА, финансирование федераций и членов АФФА, развитие детского и юношеского футбола, организацию мужских и женских лиг для разных возрастных групп, развитие массового футбола, реализацию турниров, международных и других проектов.

Источник: Report

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