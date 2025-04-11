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Анталийский дипломатический форум начал работу

First News Media11:30 - Сегодня
Анталийский дипломатический форум начал работу

В Турции начал работу 4-й Анталийский дипломатический форум (АДФ2025).

Мероприятие, проводимое под патронажем Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и организованное Министерством иностранных дел Турции, в этом году посвящено теме «Возрождение дипломатии в раздробленном мире».

В АДФ2025 предусматривается участие более 20 глав государств и правительств из свыше чем 140 стран мира, а также более четырех тысяч гостей. На мероприятии представлены министры иностранных дел более 50 стран, а также свыше 70 министров. В форуме также принимают участие представители около 60 международных организаций высокого уровня.

Ожидается, что в ходе трехдневного мероприятия пройдет более 50 сессий на вопросы, охватывающие различные географии, включая такие важные темы глобальной повестки дня, как изменение климата, борьба с терроризмом, гуманитарная помощь, цифровизация, продовольственная безопасность и искусственный интеллект.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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