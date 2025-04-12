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Арарат Мирзоян: Наша цель - определить место и день подписания мирного соглашения

First News Media14:00 - Сегодня
Арарат Мирзоян: Наша цель - определить место и день подписания мирного соглашения

Южный Кавказ готов к новой эре мира и сотрудничества, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на панельной дискуссии на тему «Вызовы и возможности для регионального сотрудничества на Южном Кавказе», проходящей в рамках Дипломатического форума в Анталье.

По его словам, де-факто конфликта между Арменией и Азербайджаном нет, но де-юре все еще нет подписанного мирного договора.

«Мы обсудили процесс нормализации с Азербайджаном, после долгих обсуждений согласовали текст мирного соглашения. Наша текущая цель - определить место и день подписания мирного соглашения. Считаем, что это начало для установления отношений», - сказал Мирзоян.

Источник: Report

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