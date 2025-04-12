Лавров и Фидан обсудили двусторонние отношения и Украину

Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили на встрече в Анталье двусторонние отношения, урегулирование на Украине и безопасность судоходства в Черном море.

Об этом сообщил ТАСС источник в турецком МИД.

"На встрече была дана оценка двусторонним отношениям. Обсуждались вопросы сотрудничества в области энергетики, проблемы безопасности судоходства в Черном море и усилия по достижению перемирия в войне между Россией и Украиной", - сообщил источник.

По его словам, обсуждались также текущие события в Сирии и ситуация в секторе Газа.