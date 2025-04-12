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На ADF2025 обсуждена уникальная модель сотрудничества Организации тюркских государств - ФОТО

First News Media20:30 - Сегодня
На ADF2025 обсуждена уникальная модель сотрудничества Организации тюркских государств - ФОТО

12 апреля в рамках IV Анталийского дипломатического форума (ADF2025) состоялось панельное заседание на тему «Организация тюркских государств: уникальная модель сотрудничества».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым, министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, первый заместитель председателя Сената Олий мажлиса Узбекистана Содиг Сафоев, специальный представитель Президента Кыргызстана, заместитель министра иностранных дел этой страны Асеин Исаев.

На панели, проведенной под модераторством ректора университета Каппадокии Хасана Али Карасара, подчеркивалось, что сотрудничество между странами ОТГ охватывает такие важные сферы, как торговля, энергетика, финансы, туризм, образование, культура.

Выступающие отметили, что ОТГ, созданная на основе общей идентичности и региональной принадлежности, сферы сотрудничества которой углубляются с каждым днем, сформировавшись на основе сильной политической воли, превратилась в международную структуру.

На панели обсуждались уникальная модель сотрудничества организации, а также то, как инициативы, продвигаемые ОТГ, могут вносить вклад в региональные и глобальные вызовы, уделяя особое внимание потенциалу и видению, которое она создает. Участники проанализировали возрастающую роль организации в формировании геополитической среды.

В своем выступлении К. Омуралиев отметил, что ОТГ больше не является развивающейся организацией, своей специфической деятельностью она превратилась в структуру, способствующую всестороннему развитию стран-членов.

Отмечалось, что эта организация, завершив саммит в Стамбуле, сосредоточилась на целях географии, охватывающей более 170 миллионов человек.

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