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Песков: Израиль обещал обеспечить безопасность россиян, работающих на Бушерской АЭС в Иране

First News Media12:34 - Сегодня
Песков: Израиль обещал обеспечить безопасность россиян, работающих на Бушерской АЭС в Иране

Израиль обещал России обеспечить безопасность ее специалистов, работающих в Иране на Бушерской АЭС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сохраняем очень ровные доверительные отношения с Израилем. Только вчера Путин упоминал о том, что с Израилем есть понимание, что наши специалисты, которые работают в Бушере, не будут в опасности и под угрозой удара», - сказал Песков в интервью РБК-ТВ.

Он подтвердил: Израиль пообещал, что российские специалисты будут в безопасности.

«Наш диалог с Израилем и доверительный характер этого диалога позволяют нам достигать таких пониманий. Это очень важно», - отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия сохраняет партнерские отношения с Ираном.

«Президент Путин определенно имеет большой потенциал для каких-то посреднических услуг», - сказал он. «Есть потребность в посреднических услугах, но вместе с тем есть клубок пока неразрешенных проблем», - подчеркнул Песков.

Источник: Интерфакс

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