Азербайджан вновь призвал Израиль воздерживаться от ударов по районам проживания азербайджанцев в Иране

Азербайджан вновь обратился к Израилю по различным каналам с призывом проявлять осторожность при проведении операций в районах компактного проживания азербайджанцев в Иране, учитывать безопасность мирных жителей и гражданских объектов и, по возможности, избегать нанесения ударов по этим территориям.

Как стало известно АПА, особенно после ударов по военным объектам в Ардебиле у азербайджанской стороны возникло беспокойство в связи с безопасностью мирных жителей.

Отметим, что распространилась информация о том, что Азербайджан несколько дней назад по различным каналам направил обращение к израильскому руководству не наносить удары по населенным пунктам, в которых проживают азербайджанцы в Иране, и не наносить ущерб гражданской инфраструктуре и гражданским лицам.

Напомним, в ходе военных операций между Израилем и Ираном, начавшихся 13 июня, наносится значительный ущерб гражданским объектам и гражданским лицам обеих сторон. Поскольку удары, наносимые Израилем, затрагивают районы проживания азербайджанцев в Иране, существует угроза потерь среди местного населения и разрушения социальной инфраструктуры.