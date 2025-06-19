Создана Комиссия по координации деятельности госорганов по проектам Стратегии и Государственной программы

В Азербайджане создана комиссия по координации деятельности соответствующих государственных органов (учреждений) по подготовке проектов Стратегии и Государственной программы.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении исполнения Распоряжения президента Азербайджана № 611 от 30 мая 2025 года о подготовке «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы» и «II Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные территории Азербайджанской Республики».

Распоряжением утвержден состав комиссии.

В составе комиссии также созданы рабочие группы по подготовке Стратегии и Государственной программы и утвержден их состав.