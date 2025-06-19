Министр обороны Израиля приказал усилить удары по целям в Иране

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что отдал распоряжение армии усилить удары по стратегическим и правительственным целям в Тегеране с целью дестабилизации действующей власти.

Кац обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ведении прицельного огня по больницам и жилым районам в Израиле.

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

«Это самые серьезные военные преступления, и Хаменеи будет привлечен к ответственности за свои преступления. Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля усилить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и на правительственные цели в Тегеране, чтобы устранить угрозы для Государства Израиль и дестабилизировать режим аятолл», - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба минобороны.

Источник: РИА Новости