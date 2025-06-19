Главы МИД стран ОИС обсудят в Стамбуле конфликт Израиля и Ирана

Около 40 министров иностранных дел стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) обсудят обострение между Израилем и Ираном, Газу и другие конфликтные зоны на 51-й сессии 21-22 июня в Стамбуле.

Как сообщил ТАСС источник в МИД Турции, министры планируют провести ряд отдельных заседаний по текущим вооруженным конфликтам и принять совместные декларации.

В предварительном списке среди участников указан глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Также ожидаются министры иностранных дел почти всех членов ОИС, в том числе арабских, африканских и среднеазиатских стран.

«Глава МИД Турции Хакан Фидан на сессии намерен отметить, что разрушительные атаки Израиля в регионе расширяются, что он атаковал Иран после Газы, Ливана, Сирии и Йемена. Турция продолжит поддерживать любые шаги, предпринимаемые для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности между Ираном и Израилем. Фидан подчеркнет, что страны ОИС должны объединиться и действовать сообща против дестабилизирующих действий Израиля», - отметил источник.

Глава турецкой дипломатии планирует повторить, что Анкара «считает решение о создании двух государств единственным путем к справедливому и долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта».

Палестинский вопрос и статус Иерусалима при этом остаются главной темой для ОИС, указали в ведомстве.

Также Фидан отметит участникам сессии, что «страны ОИС должны работать сообща ради стабильной и процветающей Сирии, что им нужно продолжать поддерживать территориальную целостность и единство Сирии, а также сосредоточиться на восстановлении экономики страны».