Глава Росатома поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации сотрудников с АЭС «Бушер»

Госкорпорация Росатом вывезла часть своих сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране, которые находились там в командировке, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

«Часть людей, которые находились на АЭС «Бушер» в режиме командировок, уже вывезли. Спасибо Азербайджану и Армении [за помощь в эвакуации] - разными дорогами, но с таким позитивным результатом», - сказал он.

Росатом не исключает эвакуации персонала с АЭС «Бушер» и готова в первую очередь вывезти женщин и детей.

Источник: ТАСС