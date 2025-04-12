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Вспышка кори в США: число зараженных превысило 700 человек

First News Media23:30 - 12 / 04 / 2025
Вспышка кори в США: число зараженных превысило 700 человек

Число инфицированных корью в США превысило 700 человек, зафиксированы случаи в 25 штатах.

Об этом сообщают федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний.

По последним данным, подтверждено 712 случаев заболевания. Около трети случаев приходится на детей до 5 лет, еще 38% - на возрастную категорию от 5 до 19 лет. При этом 97% заболевших не были привиты от кори.

Госпитализация потребовалась 11% инфицированных, летальный исход зафиксирован в трех случаях.

Власти предпринимают шаги для сдерживания распространения болезни.

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший призвал жителей страны вакцинироваться от кори. Президент страны Дональд Трамп заявил о готовности властей принять решительные меры в случае ухудшения ситуации.

Для сравнения, в 2024 году в США было зафиксировано 285 случаев заболевания корью.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высокой степенью заразности, передающееся воздушно-капельным путем. Заболевание опасно осложнениями, включая отит, синусит, пневмонию, энцефалит и летальный исход.

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