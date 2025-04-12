Эрсин Татар: Надеемся, что все тюркские страны последуют примеру Турции в связях с ТРСК

Азербайджан очень близок Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) и не скрывает поддержки справедливой позиции Лефкоши.

В нашу страну прибывает большое количество делегаций из Баку, в том числе из числа депутатов Милли Меджлиса. Немалое число делегаций ТРСК посещает Баку. Налицо активное и всестороннее развитие связей.

Об этом, как сообщает АЗЕРТАДЖ, сказал в эфире турецкого телеканала HaberTürk Президент ТРСК Эрсин Татар.

Лидер Северного Кипра выразил надежду на то, что на определенном этапе все тюркские государства, в том числе и Азербайджан, последует примеру Турции и выведут отношения с ТРСК на максимально высокий уровень независимых акторов международного права.

По его словам, на данном этапе приоритетом является всестороннее развитие связей со странами-членами Организации тюркских государств. «Мы стремимся раскрыть потенциал связей с братскими государствами, в том числе, в таких областях, как туризм и образование. Это и есть путь, который ведет к признанию», - уверен Э. Татар.

Касаясь присутствия вооруженных сил Турции на Кипре, Президент ТРСК назвал военных этой страны «гарантом безопасности» населения турецкого Кипра. «Мы не собираемся отказываться от сотрудничества с Анкарой. В случае вывода турецких военных, Кипр превратится в очень опасное место», - подчеркнул политик.