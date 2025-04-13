Два человека погибли из-за крушения небольшого самолета на севере Германии

В общей сложности два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в городе Зальцгиттер (федеральная земля Нижняя Саксония) на севере Германии.

Об этом сообщила газета Bild.

По ее данным, самолет упал на территории сталелитейной компании Salzgitter AG. В 9:45 по местному времени в пожарную службу поступила информация о происшествии. Незадолго до этого двухместный самолет взлетел с аэродрома в Зальцгиттере.

Пролетев чуть меньше километра, самолет рухнул между двумя цехами. Возник пожар, на месте работают сотрудники пожарной службы.

По предварительным данным, как отмечает Bild, погибли пилот и второй пилот. Причины авиакатастрофы неясны.

Источник: ТАСС