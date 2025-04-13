Делегация из турецкого города Кайсери посетила Шушу - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Делегация в составе депутатов Великого национального собрания Турции, членов правящей турецкой Партии справедливости и развития, высокопоставленных представителей муниципалитета города Кайсери, ректоров вузов и предпринимателей посетила культурную столицу Азербайджана — город Шуша.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в рамках визита состоялась встреча со специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыном Керимовым.

Во время встречи обсуждались двусторонние отношения между странами, значение побратимства городов Шуша и Кайсери, успешная деятельность Азербайджанского дома «Шуша» в Кайсери, а также перспективы развития связей между городами. Гостям была предоставлена информация о проводимых в историческом городе Шуша работах по благоустройству, восстановлению и строительству.

После встречи делегация ознакомилась с религиозными, историко-архитектурными и культурными памятниками древнего города Шуша.

15:30

Делегация в составе депутатов Великого национального собрания Турции, членов правящей турецкой Партии справедливости и развития, высокопоставленных представителей муниципалитета Кайсери, ректоров вузов и предпринимателей прибыла в город Шуша.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, сначала состоится встреча гостей со специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыном Керимовым. Затем гости ознакомятся с городом Шуша — жемчужиной Карабаха, символом азербайджанской истории и культуры.