По инициативе Лейлы Алиевой стартовал новый этап проекта по инвентаризации городских зеленых насаждений - ФОТО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой стартовал новый этап проекта «Регистрация и нумерация деревьев в городе Баку», реализуемого с 2022 года.

13 апреля при участии Лейлы Алиевой в недавно открытом парке, расположенном в Наримановском районе города Баку, была проведена регистрация деревьев, на них прикреплены нумерованные таблички. Кроме того, на территории парка высажено 50 оливковых деревьев.

Основной целью проекта, осуществляемого IDEA в сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов, а также органами местной исполнительной власти и муниципалитетами, является обеспечение устойчивости охраны зеленых насаждений, предотвращение случаев вмешательства, формирование уточненной платформы инвентаризации и реестра, а также усиление общественного контроля.

Отметим, что в рамках проекта уже создана информационная система «Реестр городских зеленых насаждений». На территории Сабаильского района города Баку поставлено на учет около 25 тысяч деревьев, и в ближайшие месяцы процесс инвентаризации путем нанесения нумерованных табличек будет завершен.

В то же время на пилотном этапе реализации проекта в парке Ататюрка и благоустроенных дворах в Наримановском районе поставлено на учет и инвентаризировано 2352 дерева. На каждом из них размещены таблички с уникальным идентификатором.

С целью обеспечения открытого доступа к информации о деревьях для общественности в тестовом режиме запущен портал www.agac.az . Этот портал создан как составная часть информационной системы «Цифровая экология», Положение о которой утверждено Указом Президента Азербайджанской Республики от 10 января 2025 года номер 282.

Регистрация охватывает все зеленые насаждения на административной территории города — в парках, вдоль дорог и во дворах. Процесс осуществляется заранее организованными группами путем прикрепления на ствол каждого дерева специальной таблички и внесения точных данных о нем в электронную базу. Нумерация проводится абсолютно безопасным для деревьев способом. Таблички изготовлены из прочного материала и содержат номер дерева и QR-код, содержащий ссылки к его индивидуальному профилю.

Партнеры проекта по регистрации и нумерации деревьев в Баку призывают всех поддержать сохранение и приумножение зеленых насаждений, объединиться во имя зеленого будущего нашей природы.