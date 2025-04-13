Сегодня свыше 51 тыс. учащихся сдали выпускной экзамен - ОБНОВЛЕНО

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускной экзамен на базе общего (9-летнего) среднего образования в ряде городов и районов Азербайджана.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамены прошли в Баку (Хатаинский, Насиминский, Наримановский, Гарадагский, Сураханский и Сабаильский районы), Гяндже (первая часть), Самухе, Евлахе, Газахе, Агстафе, Шеки, Лянкяране (первая часть), Астаре, Ярдымлы, Агдаме, Агджабеди, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Агсу, Зардабе, Исмаиллы, Имишли, Ширване, Билясуваре, Гусаре, Сиязане, Хызы и Шабране.

В указанных городах и районах для проведения экзамена были выделены в общей сложности 212 экзаменационных зданий и 3 816 экзаменационных залов. В организации экзаменов приняли участие 620 руководителей и общих координаторов, 4 762 наблюдателя, 685 сотрудников охраны и 212 представителей зданий.

Предположительно в экзамене приняли участие 51 237 учеников, в том числе 60 учеников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и другими особенностями). Для обеспечения их комфорта в экзаменационных зданиях были выделены специальные залы, а для лиц с нарушениями зрения (при уровне утраты функций организма от 81 до 100%) назначены индивидуальные наблюдатели. Также созданы условия для беспрепятственного входа и передвижения учащихся с ограниченной подвижностью. Кроме того, с наблюдателями, назначенными для работы с данной категорией участников, проведено специальное обучение.

ГЭЦ призывает учеников, которые будут участвовать в следующих экзаменах, быть внимательными и предоставлять все необходимые документы: пропускной лист, оригинал документа, удостоверяющего личность (ученики без фотографии в удостоверении личности должны принести, помимо других документов, справку с приклеенной фотографией, выданную образовательным учреждением (к справке приклеивается фотография ученика размером 3x4 см, и фотография заверяется печатью)).

По предварительным данным, 3 человека были отстранены от сдачи экзамена из-за обнаружения у них мобильных телефонов.

С 14 апреля в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и листов ответов. Поскольку проверка заданий открытого типа, требующих письменного ответа, занимает время, результаты планируется объявить в течение ближайших 5 недель.

Отметим, что после завершения экзамена участникам разрешили забрать с собой буклеты с вопросами.

Правильные ответы на тестовые задания (закрытого и кодируемого открытого типа), использованные на экзамене, будут размещены на сайте ГЭЦ завтра в течение дня.

08:40

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускной экзамен на базе общего (9-летнего) среднего образования в ряде городов и районов Азербайджана.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамены пройдут в Баку (в районах Хатаинский, Насиминский, Наримановский, Гарадагский, Сураханский и Сабаильский), Гяндже (первая часть), Самухе, Евлахе, Газахе, Агстафе, Шеки, Лянкяране (первая часть), Астаре, Ярдымлы, Агдаме, Агджабеди, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Агсу, Зардабе, Исмаиллы, Имишли, Ширване, Билясуваре, Гусаре, Сиязене, Хызы и Шабране.

В выпускных экзаменах ожидается участие 51 237 учащихся. В экзамене также примут участие 60 студентов с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и другими особенностями). Для обеспечения их комфорта в экзаменационных зданиях выделены специальные залы, а для лиц с нарушениями зрения (при уровне утраты функций организма от 81 до 100%) назначены индивидуальные наблюдатели. Также созданы условия для беспрепятственного входа и передвижения учащихся с ограниченной подвижностью. Кроме того, с наблюдателями, назначенными для работы с данной категорией участников, проведено специальное обучение.

В указанных городах и районах будет задействовано в общей сложности 212 экзаменационных зданий и 3 816 экзаменационных залов. В организации экзаменов примут участие 620 руководителей и общих координаторов, 4 762 наблюдателя, 685 сотрудников охраны и 212 представителей зданий.

Экзамен начнется в 11:00. Пропуск участников завершится в 10:45. После этого времени учащиеся не будут допущены к экзамену.

Для обеспечения упорядоченного входа участников в экзаменационные здания каждому из них был определён индивидуальный график прибытия, указанный в пропускном талоне. В связи с этим ГЭЦ рекомендует прибывать в указанное время.