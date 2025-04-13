В регионах Азербайджана наблюдались осадки

В регионах Азербайджана наблюдалась ветреная и дождливая погода.

Об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 10:00 воскресенья, в Шахбузе выпало 6 мм осадков, в Загатале, Гахе (Сарыбаш) - 2 мм, в Нахчыване, Сядяряке, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Товузе, Шеки, Гобустане, Губе, Гусаре, Тертере, Барде, Шамкире, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Кюрдамире, Билясуваре и Агдаме - 1 мм.

В горных районах - Шахдаге, Гядабейе и Дашкесане временами шел снег.

Порывы западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове местами достигали 20 м/с, в Нафталане и Алтыагадже - 18 м/с, в Шабране - 16 м/с. В Дашкесане, Гёйгёле, Нафталане, Гахе (Сарыбаш), Шеки, Загатале, Гобустане, Лерике и Грызе наблюдался туман, видимость была ограничена до 500 м.

Минимальная температура воздуха в столице и на Абшероне, а также в низменных районах составила до 9, в Нахчыванской АР - до 8 градусов тепла, в горных районах - до 3 градусов мороза.