Зеленский призвал Трампа приехать в Украину перед принятием решений о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу приехать в Украину перед началом воплощения его мирного плана, чтобы он мог "понять, что здесь происходит".

Об этом он заявил в интервью CBS News.

«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей»,— сказал он. После визита Трамп «поймет, что сделал» президент России Владимир Путин, подчеркнул Зеленский.