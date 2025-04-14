Задержаны лица, пытавшиеся забрать наркотики, доставленные с помощью дрона из Ирана

8 апреля на участке службы Лянкяранского пограничного отряда Командования Пограничных войск Государственной пограничной службы вблизи линии границы пограничным нарядом было зафиксировано движение беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который сбросил на территорию небольшой свёрток и вернулся в направлении Исламской Республики Иран.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственной пограничной службы, в результате проведённых поисковых и оперативных мероприятий были задержаны житель Лянкяранского района Анар Расим оглу Гасанов, 1988 г.р., который прибыл на место для того, чтобы забрать сброшенный свёрток, а также житель Губадлинского района Разим Мехьяддин оглу Гусейнов, 1985 г.р., ожидавший его в автомобиле.

Задержанные лица во время первичного допроса признались, что прибыли на территорию с целью забрать сброшенное с помощью БПЛА наркотическое средство - марихуану весом 4 килограмма 504 грамма.

В ходе расследования было установлено, что оба ранее имели судимость.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.