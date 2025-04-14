Алжир высылает из страны 12 дипломатов Франции

Алжирские власти приняли решение выслать 12 французских дипломатов.

Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ноэля Барро.

«Власти Алжира попросили 12 наших сотрудников покинуть алжирскую территорию в течение 48 часов», - приводит издание слова министра.

Речь идет об административных и дипломатических работниках, связанных с французским министерством внутренних дел. Алжир высылает дипломатов в ответ на задержание во Франции трех алжирских граждан, подозреваемых в совершении правонарушений на французской территории. Газета уточняет, что они были задержаны 11 апреля.